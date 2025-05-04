Какой церковный праздник отмечают 5 мая 2025 года: перенесение мощей Всеволода-Гавриила и день преподобного Феодора Сикеота Алёна Юрьева5 мая 2025 года, в понедельник, по православному календарю отмечаются два важнейших события.