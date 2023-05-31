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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

При возвращении Харьковской области России придется столкнуться с враждебным или запуганным населением Текст: Алёна Задорожная,Дарья Волкова Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область.

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