При возвращении Харьковской области России придется столкнуться с враждебным или запуганным населением Текст: Алёна Задорожная,Дарья Волкова Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область.
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