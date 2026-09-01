В МИД назвали позором назначение Федорова советником Крозетто

Назначение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова советником по оборонным инновациям военного министра Италии Гуидо Крозетто является позором для страны.
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