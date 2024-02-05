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Кто заменит Россию на границах Армении? Пашинян утаил главное

Кто заменит Россию на границах Армении? Пашинян утаил главное

Царьград Фото: globallookpress.com Любопытный вопрос поднял военкор проекта WarGonzo Дмитрий Селезнёв после недавнего заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не будет выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией в прежних объёмах.

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