«Челябинск» стартует в решающем этапе первенства России по футболу

Челябинские футболисты включаются в борьбу за выход в первую лигу чемпионата России по футболу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, после зимней паузы возобновляется первенство России по футболу среди команд второй лиги «А».