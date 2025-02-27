«Челябинск» стартует в решающем этапе первенства России по футболу

Челябинские футболисты включаются в борьбу за выход в первую лигу чемпионата России по футболу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, после зимней паузы возобновляется первенство России по футболу среди команд второй лиги «А».
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