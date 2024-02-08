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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Релиз стратегии Homeworld 3 перенесен на конец весны Gearbox Publishing и Blackbird Interactive объя...

Релиз стратегии Homeworld 3 перенесен на конец весны Gearbox Publishing и Blackbird Interactive объя...

Релиз стратегии Homeworld 3 перенесен на конец весныGearbox Publishing и Blackbird Interactive объявили о переносе запуска Homeworld 3 с первоначально запланированной даты 8 марта 2024 года на 13 мая 2024 годаЧитать дальше → источник.

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