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Зеленский признался, что боится голосов некоторых республиканцев

Зеленский признался, что боится голосов некоторых республиканцев

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его пугают голоса некоторых членов Республиканской партии США, но при этом выразил уверенность, что Украина продолжит сражаться и без помощи Америки, если потребуется.

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