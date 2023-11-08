Зеленский признался, что боится голосов некоторых республиканцев

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его пугают голоса некоторых членов Республиканской партии США, но при этом выразил уверенность, что Украина продолжит сражаться и без помощи Америки, если потребуется.
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