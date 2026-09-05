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RT Russia

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Дикиджи рассказал об идее произвольной программы

Дикиджи рассказал об идее произвольной программы

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался об идее произвольной программы. «Идея произвольной программы — передать эмоции человека, который находится целиком в темноте.

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