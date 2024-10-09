Кто нами правил дольше всех. И на каком месте будет Путин в 2030-м году?

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Лучше порядок жесткий , чем Хаос и раболепство украинское. Народ поддерживал и поддерживает крепкую руку. Всем мил не будешь, НО лучше своей страны в мире нет. Что дает золотой унитаз? Зависть и злобу. А нам родные просторы больше пользы принесут.