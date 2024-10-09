После того, как россияне проголосовали за Владимир Путина на президентских выборах, стало ясно – страной он может руководить как минимум до 2030-го года.
Кто нами правил дольше всех. И на каком месте будет Путин в 2030-м году?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Лучше порядок жесткий , чем Хаос и раболепство украинское. Народ поддерживал и поддерживает крепкую руку. Всем мил не будешь, НО лучше своей страны в мире нет. Что дает золотой унитаз? Зависть и злобу. А нам родные просторы больше пользы принесут.
Ответить
8 час.
СХ
Сергей Храмов
Голландец Петр 1 построил только сарай, а не город который предполагют назван Александрией. РВСН.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии