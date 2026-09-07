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Сын вратаря, разбившегося с «Локомотивом», продолжает дело отца. Лив-младший уже выиграл чемпионат мира

Сын вратаря, разбившегося с «Локомотивом», продолжает дело отца. Лив-младший уже выиграл чемпионат мира

Теперь он вернулся в родной клуб Стефана.7 сентября 2011 года. «Локомотив» собирается на выезд в Минск, где стартует очередной сезон КХЛ.

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