Бобровский выиграл 6-й матч в плей-офф, отбив 15 из 17 бросков «Бостона»

Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 17 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:2, 2-1). Вратарь «Флориды» одержал 6-ю победу в текущем плей-офф, всего он провел 8 игр при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.