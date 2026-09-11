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Царьград

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Южная Корея просит Лондон исключить российский СПГ из санкций

Южная Корея просит Лондон исключить российский СПГ из санкций

Пак Чон Сон, представитель Южной Кореи, на переговорах с Британией выразил беспокойство из-за санкций против России, которые могут повлиять на энергетическую безопасность Кореи, и призвал вывести контракты на поставки СПГ из-под действия рестрикций.

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