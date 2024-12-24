Дмитрий Губерниев: «Абсолютно нелегитимный персонаж возглавил тренерский совет и разваливает команду. Сейчас сливают Падина – многие тренеры в шоке, но пугливо молчат»

– Надо заканчивать с очень странной ситуацией в российском биатлоне, когда абсолютно нелегитимный персонаж, заместитель руководителя организации «По рюмкам» (Губерниев имеет в виду Павла Ростовцева, с которым у него давний конфликт – Спортс’‘), возглавил тренерский совет и теперь – при самоустранении главы Союза биатлонистов России (СБР) Майгурова – разваливает команду.