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Царьград

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Дональд Туск предсказал рекордный рост цен на топливо в Польше

Дональд Туск предсказал рекордный рост цен на топливо в Польше

Премьер Польши Дональд Туск предупредил о предстоящем росте цен на топливо в стране. Ответственность за ситуацию он возложил на президента Кароля Навроцкого, который отказался подписывать налоговый закон.

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