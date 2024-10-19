В России высказались об условиях для вступления Украины в НАТО

Не будет украины- не будет нато!

Такой "страны" не ДОЛЖНО БЫТЬ!

Виктор Фоменко

Скорее наоборот, если Украина вступит в НАТО, то они его быстро обанкротят. Но если говорить серьёзно, то такого государства как Украина не должно быть вообще.