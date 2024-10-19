У Украины мало шансов вступить в НАТО, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
В России высказались об условиях для вступления Украины в НАТО
Комментарии
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Житель Империи
Не будет украины- не будет нато!
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20 час.
Н
Николай
Такой "страны" не ДОЛЖНО БЫТЬ!
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19 час.
Виктор Фоменко
Скорее наоборот, если Украина вступит в НАТО, то они его быстро обанкротят. Но если говорить серьёзно, то такого государства как Украина не должно быть вообще.
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19 час.
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