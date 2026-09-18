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Авторадио

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Два человека погибли в Белгородской и Курской областях

В посёлке Ракитное Белгородской области восьмилетний ребёнок нашёл на территории частного дома взрывоопасный предмет.

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