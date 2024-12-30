7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Не увидем и прекрасно, это лучшая новость за сегодня!«Больше не увидим...
  • Vitaly Arkhipov
    Что вы носитесь с ней как с дерьмом на лопате ? Не знаете куда выбросить ? Бросьте в унитаз и смойте! И забудьте про ...«Больше не увидим...
  • Вовладар Даров
    Она с яростью живёт давно, проблемы не уйдут, если не поменяет свой скверный характер«Не бесите!» Кудр...

На волосок от смерти: «Чудо -женщина» Галь Гадо рассказала о спасшей ее операции

На волосок от смерти: «Чудо -женщина» Галь Гадо рассказала о спасшей ее операции

Актриса думала, что умирает. Галь Гадо со своим мужем Йароном Варсано LEGION-MEDIAНа днях 39-летняя актриса Галь Гадот, прославившаяся ролью Чудо-женщины в ряде  супергеройских фильмов, впервые призналась в том, что рождение ее последняя, четвертая по счету беременность едва не стоила ей жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх