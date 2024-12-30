На волосок от смерти: «Чудо -женщина» Галь Гадо рассказала о спасшей ее операции

Актриса думала, что умирает. Галь Гадо со своим мужем Йароном Варсано LEGION-MEDIAНа днях 39-летняя актриса Галь Гадот, прославившаяся ролью Чудо-женщины в ряде супергеройских фильмов, впервые призналась в том, что рождение ее последняя, четвертая по счету беременность едва не стоила ей жизни.
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