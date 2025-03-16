В Британии подняли вопрос об отправке истребителей Typhoon Украине

В парламенте Британии подняли вопрос об отправке истребителей Typhoon Украине Великобритания не рассматривает возможность отправки истребителей типа Typhoon Украине, заявил замглавы британского Минобороны Люк Поллард.
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