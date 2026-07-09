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Экспресс-диагностика топлива: как новосибирцу выявить опасный бензин за 60 секунд

Экспресс-диагностика топлива: как новосибирцу выявить опасный бензин за 60 секунд

НОВОСИБИРСК, 9 июля, ФедералПресс. Специалисты подготовили для автолюбителей практическое руководство, которое позволяет в полевых условиях отличить топливо высокого экологического класса от устаревшего аналога.

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