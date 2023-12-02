«Нет гарантии, что слух вернется»: Маргарита Агибалова серьезно пострадала за границей

Звезда реалити-шоу «Дом−2» призналась, что ее жизнь спасло только то, что рядом были люди Фото: социальные сети Маргарита Агибалова, которая переехала жить на Кипр, рассказала о серьезном происшествии, которая чуть не стоило ей жизни.
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