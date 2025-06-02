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Царьград

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Лабубу проверят на "русскость": Экспертами станут не только дяди и тёти, но и дошколята

Лабубу проверят на "русскость": Экспертами станут не только дяди и тёти, но и дошколята

Русская Академия образования проведет экспертизу игрушки Лабубу, чтобы оценить её влияние на детскую психику и соответствие отечественной культуре.

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