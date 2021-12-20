В Госдуме предлагают сажать за пытки на 12 лет

Законопроект о лишении представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки внесён в Государственную Думу России, об этом сообщил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, передаёт ТАСС.
Законопроект о лишении представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки внесён в Государственную Думу России, об этом сообщил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, передаёт ТАСС.
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