Царьград

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В Госдуме предлагают сажать за пытки на 12 лет

В Госдуме предлагают сажать за пытки на 12 лет

Законопроект о лишении представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки внесён в Государственную Думу России, об этом сообщил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, передаёт ТАСС.

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