Над регионами России сбили 244 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей в течение дня с 08:00 до 20:00 мск, сообщили в Минобороны России в субботу, 3 октября 2026 года.
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