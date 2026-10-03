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Журнал «Профиль»

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Над регионами России сбили 244 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей в течение дня с 08:00 до 20:00 мск, сообщили в Минобороны России в субботу, 3 октября 2026 года.

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