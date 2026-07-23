В Брянской области полицейский спас тонувшего в реке мужчину

Вечером 17 июля в ходе объезда территории районного центра сотрудники экипажа патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Карачевскому району Брянской области обратили внимание на мужчину, сидевшего на краю металлического ограждения плотины через реку Снежеть.
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