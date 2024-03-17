Захарова предложила Макрону прекратить поставки вооружений Украине

Франции следует прекратить поставки вооружений Киеву, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение французского лидера Эммануэля Макрона о перемирии России и Украины на время Олимпийских игр.
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