Политика Игоря Таланцева Картонные малолетние дурилки, которые запенили двери наших любимых военкоров Сапонькова и Стешина, попали мягкие и когтистые лапы правосудия.
Двух опасных малолетних дурачков, которые запенили двери военкоров, задержали
Комментарии
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Alexander Kozlov
Надо начинать с управления, т. е. с головы. Кого развел в подчинении Беглов.
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2 час.
Стелла Лецкая
Полностью с Вами согласна.
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2 час.
Игорь Человек
Они не картонные дурилки! Не надо вредителей отмывать от говна, которое из них уже лезет! Почему молакт по ро родителей этих моральных уродов!? Они напоминают мне гитлер югент! Возраст тот же, действия аналогичные. Во время второй мировой в 12 лет уже в партизанских отрядах воевали, защищая Родину, а эти за грошь вредят в это же время! Даааа "столицы" страны эта(якобы ультурная) вообще позор и клоака!
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2 час.
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