Рыбопромышленники Карелии отчитались о добыче свыше 600 тонн ряпушки и корюшки

Согласно данным регионального Министерства сельского хозяйства, совокупный объем вылова водных биоресурсов карельскими предприятиями с начала текущего года превысил 84 тысячи тонн.
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