Просчет или план: Польша вооружается быстрее, чем строит инфраструктуру

В Польше столкнулись с парадоксом масштабного перевооружения. Варшава резко наращивает закупки вооружений, однако финансовые возможности строительства военной инфраструктуры не соответствуют темпам поступления новой техники.
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