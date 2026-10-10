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Просчет или план: Польша вооружается быстрее, чем строит инфраструктуру

Просчет или план: Польша вооружается быстрее, чем строит инфраструктуру

В Польше столкнулись с парадоксом масштабного перевооружения. Варшава резко наращивает закупки вооружений, однако финансовые возможности строительства военной инфраструктуры не соответствуют темпам поступления новой техники.

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