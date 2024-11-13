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Госдеп США сообщил о participation военных КНДР в боях в Курской области

Госдеп США сообщил о participation военных КНДР в боях в Курской области

Согласно заявлениям заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, северокорейские военнослужащие участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России.

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