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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Трудно представить больший цинизм...»

«Трудно представить больший цинизм...»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на обвинения в адрес России в ударах по гражданским объектам на Украине заявил, что причиной гибели мирных жителей стала украинская система противовоздушной обороны (ПВО).

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Комментарии
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Samarium
Ему надо молоко литрами за вредность давать бесплатно всю жизнь....Каждый день видеть эти мерзкие западные  хари и вынужденно общаться с ними, пытаясь доказать, что белое это белое,  а черное это черное, а тебя не хотят слышать и воспринимать твои слова,  весьма неблагодарная  задача...
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ОБЪЯСНЯТЬ ПАСКУДАМ ЗАПАДНЫМ. ЧТО ОНИ ПАСКУДЫ....БЕСПОЛЕЗНО....ОНИ ТАК ЖИВУТ И ДУМАЮТ...ЭТО ИХ КРЕДО...БЫТЬ ПАСКУДАМИ.
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13 час.
Гарий Щерба
Вот  ТОЛЬКО. НЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ  государству говорить о  НЕИЗБЕРАТЕЛЬНОСТИ АВИАКДАРОВ, США  в этом вопросе в  ПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ...!!! Особо  ЛЮБЯТ РАЗМУТОЖИТЬ СВАДББЫ  с  ПРАЗДНИКАМИ ,об  ЭКСКОВАТОРАХ  со  ШКОЛАМИ  и  БОЛЬНИЦАМИ , ПРОМОЛЧИМ ......
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9 час.

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