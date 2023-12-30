Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на обвинения в адрес России в ударах по гражданским объектам на Украине заявил, что причиной гибели мирных жителей стала украинская система противовоздушной обороны (ПВО).
«Трудно представить больший цинизм...»
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Samarium
Ему надо молоко литрами за вредность давать бесплатно всю жизнь....Каждый день видеть эти мерзкие западные хари и вынужденно общаться с ними, пытаясь доказать, что белое это белое, а черное это черное, а тебя не хотят слышать и воспринимать твои слова, весьма неблагодарная задача...
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ОБЪЯСНЯТЬ ПАСКУДАМ ЗАПАДНЫМ. ЧТО ОНИ ПАСКУДЫ....БЕСПОЛЕЗНО....ОНИ ТАК ЖИВУТ И ДУМАЮТ...ЭТО ИХ КРЕДО...БЫТЬ ПАСКУДАМИ.
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13 час.
Гарий Щерба
Вот ТОЛЬКО. НЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ государству говорить о НЕИЗБЕРАТЕЛЬНОСТИ АВИАКДАРОВ, США в этом вопросе в ПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ...!!! Особо ЛЮБЯТ РАЗМУТОЖИТЬ СВАДББЫ с ПРАЗДНИКАМИ ,об ЭКСКОВАТОРАХ со ШКОЛАМИ и БОЛЬНИЦАМИ , ПРОМОЛЧИМ ......
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9 час.
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