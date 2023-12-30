«Трудно представить больший цинизм...»

Samarium

Ему надо молоко литрами за вредность давать бесплатно всю жизнь....Каждый день видеть эти мерзкие западные хари и вынужденно общаться с ними, пытаясь доказать, что белое это белое, а черное это черное, а тебя не хотят слышать и воспринимать твои слова, весьма неблагодарная задача...