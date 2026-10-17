Нападающий « Автомобилиста » Антон Слепышев высказался о возможном возвращении России на турниры. – Как серебряный призер Олимпиады следите за новостями вокруг ситуации с отстранением сборных России от международных соревнований? Может быть, появилась надежда после недавней смены власти в ИИХФ ? – Не слежу.