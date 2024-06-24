Мария Киселева: «Московское долголетие» делает жизнь ярче и насыщеннее

В центре организованы художественная и швейная мастерские 96 % участников «Московского долголетия» считают, что проект способствует повышению качества их жизни и оценивают уровень своего благополучия на 20% выше, чем ровесники, которые не принимают участие в активностях «Долголетия».
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