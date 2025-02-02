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Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом в США

Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом в США

TASS/Mark Schiefelbein/AP Армия Соединенных Штатов опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, – это была капитан Ребекка Лобах, передает РИА Новости.

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