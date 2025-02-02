Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом в США

TASS/Mark Schiefelbein/AP Армия Соединенных Штатов опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, – это была капитан Ребекка Лобах, передает РИА Новости.