В числе первых на белорусском рынке представлены кроссоверы нового поколения UNI-S и CS75, кроссовер CS35 MAX, а также лифтбек UNI-V.
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