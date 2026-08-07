«Галатасарай» рассматривает Мартинелли как альтернативу Леау. «Арсеналу» нужно будет найти замену бразильцу в случае продажи (Джанлука Ди Марцио)

«Галатасарай» включил в шорт-лист вингера « Арсенала » Габриэла Мартинелли . По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио , бразилец рассматривается как один из вариантов на случай, если турецкому клубу не удастся подписать нападающего « Милана » Рафаэла Леау .