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«Галатасарай» рассматривает Мартинелли как альтернативу Леау. «Арсеналу» нужно будет найти замену бразильцу в случае продажи (Джанлука Ди Марцио)

«Галатасарай» включил в шорт-лист вингера « Арсенала » Габриэла Мартинелли . По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио , бразилец рассматривается как один из вариантов на случай, если турецкому клубу не удастся подписать нападающего « Милана » Рафаэла Леау .

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