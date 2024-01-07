Президент Украины Владимир Зеленский стал слишком слаб для того, чтобы одержать победу в конфликте. Такое мнение 6 января выразил отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для британской газеты The Telegraph.
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