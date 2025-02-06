"Пленных не брать": Приказ распространён не только на Курскую область?

BN

Boris Nevzorov

Сталин не стал менять Якова. на фельдмаршала. Те, кто мог сражаться, в плен не идут. А мы отпускаем зверье. Сейчас они все овечки. Не думаю, что у тех, кто видел подвалы, есть вопрос. И хватит 25 лет кормить убийц. Если мы такие гуманные, отправлять их к Батьке. Он знает, что делать!