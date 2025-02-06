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"Пленных не брать": Приказ распространён не только на Курскую область?

"Пленных не брать": Приказ распространён не только на Курскую область?

Царьград Коллаж Царьграда Всё чаще военкоры со ссылкой на наших воинов с Курского направления сообщают, что принято неофициальное решение: "пленных не брать".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
В России  30 тысяч  пленных нацистов. Вполне  хватит для  обмена.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Тебе, подонку, мало  подонка  русскоязычного, что показали  по ТВ?
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1 час.
BN
Boris Nevzorov
Сталин не стал менять Якова. на фельдмаршала. Те, кто мог сражаться, в плен не идут. А мы отпускаем зверье. Сейчас они все овечки. Не думаю, что у тех, кто видел подвалы, есть вопрос. И хватит 25 лет кормить убийц. Если мы такие гуманные, отправлять их к Батьке. Он знает, что делать!
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1 час.
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