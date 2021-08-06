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Постпред РФ в Вене заявил о заинтересованности в переговорах по СВПД

Постпред РФ в Вене заявил о заинтересованности в переговорах по СВПД

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия хотела бы, чтобы переговоры по ядерной сделке возобновились как можно скорее, так как это в интересах всех участников, пишет газета Известия.

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