Постпред РФ в Вене заявил о заинтересованности в переговорах по СВПД

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия хотела бы, чтобы переговоры по ядерной сделке возобновились как можно скорее, так как это в интересах всех участников, пишет газета Известия.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия хотела бы, чтобы переговоры по ядерной сделке возобновились как можно скорее, так как это в интересах всех участников, пишет газета Известия.
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