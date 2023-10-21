Представлен Rolls-Royce Black Badge Ghost Ekleipsis

Роскошный седан Rolls-Royce Black Badge Ghost Ekleipsis вдохновлен солнечным затмением и оснащен анимированным Starlight, изображающим полное солнечное затмение каждый раз, когда водитель заводит двигатель.
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