В Ираке решили преобразовать мечеть аль-Рахман в культурный центр

Проект преобразования мечети аль-Рахман / © Iraq Projects Правительство ближневосточной страны опубликовало планы по преобразованию багдадской мечети в крупнейший культурный центр в мире, окруженный лесом, полным многолетних деревьев.
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