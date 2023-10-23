Fighterbomber: диверсант пытался отравить российских летчиков тортом в Армавире

Как сообщает Telegram-канал Fighterbomber, 21 октября собравшихся отметить 20-летнюю годовщину выпуска офицеров высшего военного авиационного училища летчиков противовоздушной обороны в Армавире (Краснодарский край) попытались отравить праздничным тортом.
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