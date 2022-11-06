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Студентам Великого Новгорода окажут дополнительную финансовую поддержку

Студентам Великого Новгорода окажут дополнительную финансовую поддержку

Дополнительная финансовая поддержка будет оказана студентам педагогических специальностей Новгородского государственного университета со следующего учебного года, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин 6 ноября, сообщает ТАСС.

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