Студентам Великого Новгорода окажут дополнительную финансовую поддержку

Дополнительная финансовая поддержка будет оказана студентам педагогических специальностей Новгородского государственного университета со следующего учебного года, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин 6 ноября, сообщает ТАСС.
Дополнительная финансовая поддержка будет оказана студентам педагогических специальностей Новгородского государственного университета со следующего учебного года, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин 6 ноября, сообщает ТАСС.
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