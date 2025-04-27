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Китай

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Форум ШОС призвал политические партии к совместному реагированию на глобальные вызовы

Урумчи, 27 апреля /Синьхуа/ -- Представители политических партий стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ выразили готовность совместно реагировать на выходящие за рамки национальных границ вызовы, такие как изменение климата, нищета и экстремизм, добиваться всеобщей безопасности и содействовать глобальной экономической и социальной стабильности.

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