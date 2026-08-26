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Три брака, спасение от тирана и вечное сравнение с сестрой: судьба Марианны Вертинской

Три брака, спасение от тирана и вечное сравнение с сестрой: судьба Марианны Вертинской

Громкая фамилия отца-шансонье и ошеломительный киноуспех младшей сестры Анастасии словно заранее обрекали Марианну Вертинскую на вечные сравнения.

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