Писатель Прилепин предсказал будущее Галкина* и Пугачевой

По его мнению, юморист за границей опускается на дно В интервью Вячеславу Манучарову в шоу «Эмпатия Манучи» известный писатель Захар Прилепин поделился своим прогнозом о будущем юмориста Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой, покинувших Россию.