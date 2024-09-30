Писатель Прилепин предсказал будущее Галкина* и Пугачевой

По его мнению, юморист за границей опускается на дно В интервью Вячеславу Манучарову в шоу «Эмпатия Манучи» известный писатель Захар Прилепин поделился своим прогнозом о будущем юмориста Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой, покинувших Россию.
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