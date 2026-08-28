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Газета.ру

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В Стамбуле автобус врезался в стену, 18 человек пострадали

В Стамбуле автобус врезался в стену, 18 человек пострадали

В Стамбуле произошла авария с городским автобусом, который врезался в стену. В результате 18 человек получили ранения, одного из них спасти не удалось, сообщает газета Milliyet.

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