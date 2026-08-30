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"Всегда мечтал покорить открытый космос": Юра Борисов устроил неожиданный перфоманс на ВДНХ

"Всегда мечтал покорить открытый космос": Юра Борисов устроил неожиданный перфоманс на ВДНХ

Зачем Борисов залез на купол павильона "Космос" Популярный актёр устроил необычную акцию вечером, 29 августа, в рамках III Московской международной недели кино.

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