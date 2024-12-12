«Мой сосед — монстр»: Возлюби свою шизу

12 декабря в российский прокат выходит комедия с элементами хоррора «Мой сосед — монстр» (Your Monster) — дебютная режиссерская работа Кэролайн Линди, тепло принятая на фестивале «Сандэнс» в январе этого года.
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