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Царьград

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В России научились достоверно предсказывать инфаркт за 10 лет

В России научились достоверно предсказывать инфаркт за 10 лет

Учёные Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Южно-Уральского государственного медицинского университета создали математическую модель, прогнозирующую риск сердечно-сосудистых заболеваний на десять лет вперёд с точностью более 80%.

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