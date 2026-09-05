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Царьград

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Ушел из жизни популярный российский актер Павел Меленчук

Ушел из жизни популярный российский актер Павел Меленчук

Звезде "Елок" и "Волкодава" был 31 год. В возрасте 31 года скончался российский актер театра и кино Павел Меленчук, знакомый зрителям по фильмам "Елки", "В движении" и сериалу "Волкодав из рода Серых Псов".

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