Ушел из жизни популярный российский актер Павел Меленчук

Звезде "Елок" и "Волкодава" был 31 год. В возрасте 31 года скончался российский актер театра и кино Павел Меленчук, знакомый зрителям по фильмам "Елки", "В движении" и сериалу "Волкодав из рода Серых Псов".
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